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Законодательство РК
12:49 01.03.2022

Президент Токаев предложит новую программу политических реформ 16 марта

касым-жомарт токаев, послание, реформы, дата Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan, рассказал, когда выступит с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
16 марта я предложу новую программу политических реформ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил, что сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи он указал на важность сохранить роль партии Nur Otan в качестве главной политической силы.

Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался про ребрендинг Nur Otan, обозначил задачи перед партийцами, прокомментировал ситуацию в Украине.

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