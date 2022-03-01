Президент Токаев предложит новую программу политических реформ 16 марта

16 марта я предложу новую программу политических реформ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил, что сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи он указал на важность сохранить роль партии Nur Otan в качестве главной политической силы.

Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался про ребрендинг Nur Otan, обозначил задачи перед партийцами, прокомментировал ситуацию в Украине.