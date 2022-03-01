12:49 01.03.2022
Президент Токаев предложит новую программу политических реформ 16 марта
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan, рассказал, когда выступит с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
16 марта я предложу новую программу политических реформ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства сообщил, что сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи он указал на важность сохранить роль партии Nur Otan в качестве главной политической силы.
Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент высказался про ребрендинг Nur Otan, обозначил задачи перед партийцами, прокомментировал ситуацию в Украине.
Нужно ускорение процесса: Токаев о выборах районных акимов
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