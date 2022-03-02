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Законодательство РК
09:30 02.03.2022

Цифровой налоговый консультант запущен Комитетом госдоходов

запущен налоговый цифровой консультант Фото: pixabay
Комитет госдоходов МФ РК запустил чат-бот в Telegram для оперативной помощи казахстанцам по разъяснению налоговых и таможенных вопросов, улучшению информированности и получению обратной связи, сообщает Zakon.kz.

Чат-бот запускается с 1 марта по наименованию «@SalyqBot» или по прямой ссылке.

@SalyqBot – цифровой налоговый консультант, разработан на казахском и русском языках и обладает очень полезными функциями:

  1. позволяет мгновенно выдавать пользователю сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности;

  2. помогает налогоплательщикам самостоятельно исчислять налог на транспортные средства и пеню;

  3. позволяет узнать необходимую справочную информацию, пользоваться налоговым календарем;

  4. умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интереса пользователя физического или юридического лица;

  5. ознакомит пользователей с видеоуроками и видеоинструкциями об актуальных темах и вопросах, касающихся КГД;

  6. для юридических лиц позволяет узнать сведения об уплаченных суммах.

Чат-бот обладает базой знаний, разработанной на основе обращений, поступающих в Контакт-центр КГД, что позволяет пользователю мгновенно получить ответы на часто задаваемые вопросы по налоговому и таможенному законодательству, без участия оператора.

Как отметили в КГД, пользователь всегда имеет возможность оценить уровень удовлетворенности ответом, а также задать вопрос, написать обращение или пожелание напрямую оператору Чат-бота.

В этом году продолжится работа по развитию Чат-бота, в рамках которого налогоплательщики узнают для себя много дополнительных возможностей, к примеру, не пропустить срок предоставления налоговой отчетности, срок уплаты налогов, узнать о блокировке (аресте) банковских счетов и другую важную информацию.

запущен с 1 марта

Фото: Комитет госдоходов

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