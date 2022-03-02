Цифровой налоговый консультант запущен Комитетом госдоходов

Чат-бот запускается с 1 марта по наименованию «@SalyqBot» или по прямой ссылке.

@SalyqBot – цифровой налоговый консультант, разработан на казахском и русском языках и обладает очень полезными функциями:

позволяет мгновенно выдавать пользователю сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности; помогает налогоплательщикам самостоятельно исчислять налог на транспортные средства и пеню; позволяет узнать необходимую справочную информацию, пользоваться налоговым календарем; умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интереса пользователя физического или юридического лица; ознакомит пользователей с видеоуроками и видеоинструкциями об актуальных темах и вопросах, касающихся КГД; для юридических лиц позволяет узнать сведения об уплаченных суммах.

Чат-бот обладает базой знаний, разработанной на основе обращений, поступающих в Контакт-центр КГД, что позволяет пользователю мгновенно получить ответы на часто задаваемые вопросы по налоговому и таможенному законодательству, без участия оператора.

Как отметили в КГД, пользователь всегда имеет возможность оценить уровень удовлетворенности ответом, а также задать вопрос, написать обращение или пожелание напрямую оператору Чат-бота.

В этом году продолжится работа по развитию Чат-бота, в рамках которого налогоплательщики узнают для себя много дополнительных возможностей, к примеру, не пропустить срок предоставления налоговой отчетности, срок уплаты налогов, узнать о блокировке (аресте) банковских счетов и другую важную информацию.