Сербия отправила Казахстану миллион евро

Сербия выделила миллион евро (более 473 млн тенге) для строительства жилья, разрушенного паводками в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На сайте Службы центральных коммуникаций 10 мая сказано, что на счета Фонда "Қазақстан халқына" поступил один миллион евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков.

"Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи". Председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

Также говорится, что на сегодняшний день (10 мая 2024 года) собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенных фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.

Ранее сообщалось, что 6 мая 2024 года состоялся телефонный разговор лидеров двух государств – Касым-Жомарта Токаева и Александра Вучича. Президенты обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию предстоящего визита президента Казахстана в Белград.

Стоит отметить, что Казахстан в 2014 году оказывал гуманитарную помощь Сербии из-за катастрофического наводнения, направив палатки, медикаменты и предметы первой необходимости.