В Усть-Каменогорске обнаружили детей-маугли

Как уточнил полицейский YK-news.kz, в этой семье старший сын Даниил (имя изменено по этическим соображениям) пьет вместе с родителями с 13 лет.

Несколько раз парень сидел в местах не столь отдаленных, но каждый раз неизменно возвращался в родные пенаты.

Трезвый Даниил и пьяный Даниил – это два разных человека. Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный – очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают, – объясняет инспектор.

В очередном припадке агрессии парень избил двух своих сестричек, трех и семи лет, до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек.

В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома.

Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло – они там избитые лежат. Я их схватил – и бежать. За мной кинулся Даниил с ножом, он пьяный был, – делится старший лейтенант.

Инспектор вспоминает, как уже у машины он судорожно пытался вызвать скорую, а дети плакали навзрыд.

Старшая меня ненавидит. Она же не понимает, что я ее спас, для нее такая жизнь нормальная, потому что другой она не знает. Она скучает по семье и хочет обратно. До сих пор, как видит меня, трясется и плачет, – отмечает участковый.

Во время визита полицейского в дом на месте находятся Даниил и его отец. Мать семейства на работе.

Да, раскаиваюсь в том, что сделал. С сестрами хочу общаться. Да, хотел бы их забрать. С родителями отношения хорошие. Да, работаю сейчас сварщиком, – отвечает молодой человек.

Расул Абаев уточнил, что младшей сестре сейчас три года, но она не умеет говорить, да и кушать сама не может.

Сестры – почти как Маугли, – заключил полицейский.

В родной семье этими детьми никто никогда не занимался. В марте состоится суд по лишению родительских прав, который определит дальнейшую судьбу девочек.

Напомним, что в начале февраля изможденных и голодных детей обнаружили в Экибастузе. Уже 21 февраля сообщалось, что завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей.