Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:31 03.03.2022

В Усть-Каменогорске обнаружили детей-маугли

дети-маугли Фото: pixabay
В доме на отшибе одного из дачных кооперативов Усть-Каменогорска живет неблагополучная семья. О ней рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант Расул Абаев, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил полицейский YK-news.kz, в этой семье старший сын Даниил (имя изменено по этическим соображениям) пьет вместе с родителями с 13 лет.

Несколько раз парень сидел в местах не столь отдаленных, но каждый раз неизменно возвращался в родные пенаты.

Трезвый Даниил и пьяный Даниил – это два разных человека. Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный – очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают, – объясняет инспектор.

В очередном припадке агрессии парень избил двух своих сестричек, трех и семи лет, до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек.

В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома.

Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло – они там избитые лежат. Я их схватил – и бежать. За мной кинулся Даниил с ножом, он пьяный был, – делится старший лейтенант.

Инспектор вспоминает, как уже у машины он судорожно пытался вызвать скорую, а дети плакали навзрыд.

Старшая меня ненавидит. Она же не понимает, что я ее спас, для нее такая жизнь нормальная, потому что другой она не знает. Она скучает по семье и хочет обратно. До сих пор, как видит меня, трясется и плачет, – отмечает участковый.

Во время визита полицейского в дом на месте находятся Даниил и его отец. Мать семейства на работе.

Да, раскаиваюсь в том, что сделал. С сестрами хочу общаться. Да, хотел бы их забрать. С родителями отношения хорошие. Да, работаю сейчас сварщиком, – отвечает молодой человек.

Расул Абаев уточнил, что младшей сестре сейчас три года, но она не умеет говорить, да и кушать сама не может.

Сестры – почти как Маугли, – заключил полицейский.

В родной семье этими детьми никто никогда не занимался. В марте состоится суд по лишению родительских прав, который определит дальнейшую судьбу девочек.

Напомним, что в начале февраля изможденных и голодных детей обнаружили в Экибастузе. Уже 21 февраля сообщалось, что завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей.

Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяла под контроль Херсон
02.03.2022
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
02.03.2022
В Алматы снесут резиденцию президента – Берик Уали
02.03.2022
Тенге стабилизировался на дневных торгах
02.03.2022
Токаев поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
02.03.2022
Главная Топ LIVE Все