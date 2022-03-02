Родителей детей-маугли наказали в Экибастузе
Как сообщается на сайте Павлодарского областного суда, 25 февраля судом по делам несовершеннолетних рассмотрено два дела в отношении родителей четверых детей, обнаруженных ранее волонтерами в одной из квартир Экибастуза.
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Как сообщается, вина родителей «доказана их признательными показаниями, сообщением органов полиции, актом обследования жилищно-бытовых условий, а также характеризующими данными со стороны органов полиции и другими документами, признанными судом достаточными и допустимыми».
Родители вину «признали полностью, в содеянном раскаялись, обещали исправить свое поведение».
Санкция ч. 1 ст. 127 КоАП РК предусматривает безальтернативную меру административного взыскания – штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).
Суд назначил З. и А. взыскание в виде административного штрафа. С учетом их материального положения и обязанности оплачивать алименты, штраф сокращен на 30% на основании ч. 2 ст. 829-11 КоАП РК.Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области
Постановление не вступило в законную силу.
Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства Департамента полиции Павлодарской области «за выявленные нарушения со стороны инспектора группы ювенальной полиции при составлении протокола об административном правонарушении».
В настоящее время все дети находятся в медицинском учреждении города Павлодара. Семья взята на контроль и учет. Согласно сведениям полиции, комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено поведение матери детей.Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области
14 февраля стало известно, что после скандала с экибастузскими «маугли» акимам двух городов объявили выговор. Также выговоры получили несколько медработников.
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21 февраля сообщалось, что завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе.
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