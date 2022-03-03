Российским кошкам запретили принимать участие в выставках FIFE

Запрет на участие в выставках FIFE за пределами РФ действует с 1 марта по 31 мая.

Введение западных санкций связано со специальной операцией в Украине.

Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала родословную. Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят. Эти ограничения действуют до 31.05.2022 и будут пересматриваться по мере необходимости, – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Главы ряда стран ЕС заявили о введении антироссийских санкций на фоне проведения спецоперации.

Президент США Джо Байден выступил с обращением, что принял решение о введении новых санкций против России, которые коснутся в том числе российских банков, ударят по высокотехнологичному сектору.