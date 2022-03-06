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10:06 06.03.2022

Ситуация в Украине: ожидается третий раунд переговоров, упрощен въезд в РФ

флаг Фото: president.gov.ua
Украинский политик Давид Арахамия заявил о том, что 6 марта в Харькове может быть открыт гуманитарный коридор. Упрощен въезд в Россию с территорий Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает Zakon.kz.

  • Джо Байден заявил, что его администрация наращивает помощь Украине в сфере безопасности и экономики.

  • Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили в Кремле.

  • Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказало о текущей ситуации в банковском секторе и мерах по минимизации рисков в связи с санкциями.

  • Visa и MasterCard сообщили о приостановке деятельности в России.

  • Минобороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева.

  • Путин подписал указ о дополнительной выплате в 5 млн рублей семьям погибших военных РФ.

  • Третий раунд переговоров Россия – Украина состоится в понедельник — член украинской делегации Давид Арахамия.

  • Владимир Путин: Военного положения в России не будет.

Елена Беляева
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