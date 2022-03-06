Ситуация в Украине: ожидается третий раунд переговоров, упрощен въезд в РФ

Джо Байден заявил, что его администрация наращивает помощь Украине в сфере безопасности и экономики.

Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили в Кремле.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказало о текущей ситуации в банковском секторе и мерах по минимизации рисков в связи с санкциями.

Visa и MasterCard сообщили о приостановке деятельности в России.

Минобороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева.

Путин подписал указ о дополнительной выплате в 5 млн рублей семьям погибших военных РФ.

Третий раунд переговоров Россия – Украина состоится в понедельник — член украинской делегации Давид Арахамия.