Нечего показывать – гендиректор сети кинотеатров объяснил причины остановки проката

По его словам, ни от одной студии не получено заверений в том, что картины, которые были намечены на ближайшие даты, выйдут в прокат.

Речь идет о релизах «Я краснею» и «Морбиус», тех картинах, на которые уже имеется русский дубляж с казахскими субтитрами. Алмаз Малдыбаев

О релизах, которые запланированы на летний, осенний и зимний периоды и над которыми работа по дубляжу еще не завершена или даже не начата, и говорить не приходится, добавил гендиректор Kinopark-Kinoplexx Theatres.

Так как основной дубляж картин студий-мейджоров проходит через московский офис, это означает, что приступать они к нему и не будут. В среднем бюджет на дубляж составляет от 100 тыс. до 300 тыс. долларов. Если взять в расчет тот факт, что в стране прокатывается чуть более 300 картин в год, представьте, какие расходы нас ждут только на озвучание. А если говорить о таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, то об окупаемости не идет и речи. Алмаз Малдыбаев

Малдыбаев уточняет, что российскому офису абсолютно не целесообразно производить эти расходы.

В свою очередь казахстанским дистрибьюторам брать эти расходы на себя не представляется возможным. Как физически, так и финансово. Тем более организовать за короткий срок столь сложный технологический процесс практически невозможно, – заявил он.

Кроме того, Малдыбаев отмечает, что ему поступают советы выпускать картины в повторный прокат: показывать классику казахского и советского кинематографа.

Но то кино, которое находится в общем доступе, например, в YouTube или на других бесплатных ресурсах, не может повлиять на желание зрителя потратить деньги на покупку билета. Более чем 20-летний опыт показывает, что такой формат не работает, к сожалению, – заключил Малдыбаев.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в Казахстане сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx Theatres закрывается на неопределенный срок.

К сожалению, большие голливудские компании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать, – объяснил причины такого решения Алмаз Малдыбаев.

Голливудские студии начали отменять прокат фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. О таком решении уже объявили студии Walt Disney Company, Sony, Netflix, Warner Bros.