Александр Герлиц увеличил сумму премиальных за Паралимпиаду-2022

11 марта прошла индивидуальная гонка в биатлоне на 12.5 км. Это были заключительные соревнования в биатлоне на Паралимпиаде-2022. Александр Герлиц начал гонку отлично, на первом огневом рубеже отстрелявшись чисто, держался в числе лидеров.

На второй стрельбе Герлиц промахнулся один раз, третья стрельба – чисто, на последнем огневом рубеже Герлиц допустил еще один промах. Это отбросило казахстанца на промежуточное 5-е место. Все решили последние километры.

Победитель – француз Бенджамин Давье – прошел дистанцию с результатом 37 минут 58.9 секунды и без промахов. Казахстанец потратил на дистанцию 43 минуты 17.6 секунды (два промаха).

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Таким образом Герлиц занял 5 место и увеличил сумму призовых от государства. Теперь он должен получить 95 тыс. долларов (по нынешнему курсу более 48 млн тенге).

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За бронзовую медаль Паралимпиады Герлиц получит 75 тыс. долларов, за 5-е место в лыжных гонках в спринте ему полагается 10 тыс. долларов, за 5-е место в сегодняшней гонке – также 10 тыс. долларов.

На данный момент сборная Казахстана с одной бронзовой медалью в неофициальном общекомандном зачете зимней Паралимпиады-2022 делит 17-19 места с Австралией и Швейцарией.

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Зимняя Паралимпиада-2022 продлится еще два дня, и у команды Казахстана еще есть шанс пополнить копилку наград.

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