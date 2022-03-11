Голливудское кино в Казахстане – как будет осуществляться дубляж

Казахстанцы точно не останутся без голливудского кино. Как минимум три голливудские студии (Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures) подтвердили, что продолжат поставлять свои фильмы для кинотеатров Казахстана по ранее утвержденным планам. С двумя другими студиями – Disney и Sony – идут активные переговоры при поддержке государства.

Переговорщикам важно согласовать условия, которые устроят правообладателей, и понять, какие траты понесут дистрибьюторы. На фоне этих событий всех кинематографистов встревожило заявление руководителя крупнейшей в Казахстане сети кинотеатров Алмаза Малдыбаева о приостановке работы с 1 апреля, так как им будет «нечего показывать».

Кинотеатры и дистрибьюторы – это частные коммерческие структуры, они терпят вполне ожидаемые убытки. Недавно крупнейшая сеть кинотеатров заявила, что хочет закрыться с 1 апреля, а это 60% кинозалов Казахстана. В казахстанском прокате за все время 95% фильмов были американские, сейчас этой возможности – получать их через Россию – не будет. Местным дистрибьюторам нужно заключать с мэйджорами прямые договоры, а там много своих нюансов. Режиссер и оператор Алишер Сулейменов

Президент киностудии «Казахфильм» режиссер Акан Сатаев в Instagram сообщил, что попросил директора крупнейшей сети повременить с закрытием.

Удалось договориться о том, что их кинотеатры все же смогут какое-то время поработать с локальным контентом и теми отечественными фильмами, которые имели успех в нашем прокате и полюбились зрителям (к тому же повторный прокат будет по специальной льготной цене). Акан Сатаев

Если за сам факт наличия голливудских фильмов в репертуаре кинотеатров пока переживать не стоит, то в каком виде казахстанцы их будут смотреть – не очень понятно.

Наши кинотеатры получали голливудские фильмы с готовым дубляжом из Москвы. Будем просить Голливуд по поводу предоставления Казахстану их фильмов на оригинале с возможностью титрования и местного дубляжа. Надеемся, у нас все получится. Акан Сатаев

Директор по прокату компании-дистрибьютора «Сулпак синема» Александр Крылов подтвердил, что сейчас они получают фильмы от студий Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures, с которыми имеют прямые контракты, уже с готовым дубляжом на русский язык.

Мы фактически являемся прокатчиками готового контента, то есть он уже приходит к нам дублированный на русский язык. «Мосфильм», в основном, делал переводы и дубляж на русский язык, и нам незачем было делать двойную работу по дубляжу и нести расходы. Схема такова. Сначала нам присылают готовый продукт с русскоязычным дубляжом. Поскольку по закону при прокате в Казахстане необходимо, как минимум, субтитрирование на государственный язык, оно производится, мы тратим только на субтитрирование. Это необходимая вещь для показа голливудского и российского кино в Казахстане. Александр Крылов

Если Голливуд запретит дублировать фильмы в России, то Казахстан будет вынужден сам переводить голливудские фильмы для своего зрителя. Здесь есть несколько вариантов – либо осуществлять полноценный дубляж на государственный и, по необходимости, официальный языки, либо показывать картины в оригинале с субтитрами на двух языках.

Дубляж одного фильма стоит от 30 тыс. до 300 тыс. долларов, в стоимость входят перевод, голос, студия и так далее. Понятно, если нам назовут максимальную сумму, мы лишимся половины всех фильмов. Но я вас уверяю: до максимальных цифр не доходит обычно, поэтому поводов для беспокойства мы не видим. Независимо от того, что прокат в России закрыт, дубляж на русский язык у нас пока будет в наличии. Если с русским дубляжом перестанут приходить, переводы найдутся. Мы не в каменном веке живем, в Казахстане есть свои студии, специалисты, которые могут заняться дубляжом. Мы найдем партнеров, теоретически они уже есть, но мы эти детали пока не озвучиваем, так как все в разработке. В этом плане не стоит беспокоиться. Александр Крылов

В Голливуде несколько крупнейших студий, и каждый работает с дистрибьюторами на своих условиях. Эксперты считают, что даже если и не получится договориться с Disney и Sony, которые работали с Казахстаном через Россию, то Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures, работающие сейчас напрямую, могут оказаться более сговорчивыми.