Ситуация в Украине: четвертый пакет антироссийских санкций, Зеленский отменил проверки для бизнеса

Евросоюз ввел новые санкции против России. Они предусматривают запрет на поставку в РФ стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.

Зеленский ввел уголовное наказание за сотрудничество с Россией. Закон предусматривает до 15 лет тюрьмы. В Киеве вводится комендантский час. Горожанам будет запрещено передвигаться без спецпропусков.

Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ, сообщил один из членов делегации сенатор Башкин. При этом спикер ПАСЕ сообщил, что РФ не направляла заявления о выходе из Совета Европы.

Всемирный банк дает Украине дополнительно 200 млн долларов, заявил глава ВБ Дэвид Малпасс.

Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто самое раннее – в течение одной-двух недель, самое позднее – в мае.

Япония ввела санкции против 17 физлиц из России, в том числе 11 депутатов Госдумы. Среди них оказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг.

Владимир Зеленский отменил проверки для бизнеса.

Телеканал Fox News сообщил, что его корреспондент получил ранение под Киевом.

Суд в Гааге озвучит решение по делу Украины против России 16 марта.

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения в Украине еще на 30 дней.