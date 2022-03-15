Ситуация в Украине: четвертый пакет антироссийских санкций, Зеленский отменил проверки для бизнеса
Евросоюз ввел новые санкции против России. Они предусматривают запрет на поставку в РФ стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.
Зеленский ввел уголовное наказание за сотрудничество с Россией. Закон предусматривает до 15 лет тюрьмы.
В Киеве вводится комендантский час. Горожанам будет запрещено передвигаться без спецпропусков.
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ, сообщил один из членов делегации сенатор Башкин. При этом спикер ПАСЕ сообщил, что РФ не направляла заявления о выходе из Совета Европы.
Всемирный банк дает Украине дополнительно 200 млн долларов, заявил глава ВБ Дэвид Малпасс.
Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто самое раннее – в течение одной-двух недель, самое позднее – в мае.
Япония ввела санкции против 17 физлиц из России, в том числе 11 депутатов Госдумы. Среди них оказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг.
Владимир Зеленский отменил проверки для бизнеса.
Телеканал Fox News сообщил, что его корреспондент получил ранение под Киевом.
Суд в Гааге озвучит решение по делу Украины против России 16 марта.
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения в Украине еще на 30 дней.
Мир столкнется с кризисом из-за ситуации в Украине – ООН.