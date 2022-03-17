Топ-4 знака зодиака, представители которых разбогатеют в апреле

Как сообщается на сайте еженедельного журнала «Профиль», в Топ-4 астролога вошли Овны, Тельцы, Раки и Львы.

По мнению Вероники Авгуровой, у представителей этих четырех знаков зодиака в апреле появится шанс крупно разбогатеть, не станет помехой даже самая сложная экономическая ситуация. При этом астролог отметила, что для этого придется хорошо потрудиться.

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Овен

В апреле всевозможные кризисы обойдут стороной рожденных под этим знаком, и их финансовое положение будет укрепляться.

Овны смогут крупно разбогатеть, так что позволят себе серьезную покупку вроде нового автомобиля или недвижимости. Все будет окупаться, несмотря на то, что расходы представителей этого знака зодиака будут серьезными. Также их может ожидать успех и в приобретении ценных бумаг.

Телец

И у Тельцов появится шанс крупно разбогатеть в апреле.

При этом доходы будут приходить не только в апреле, но и в последующие периоды. Тем, кто увлекается инвестициями, следует обратиться к надежным вариантам.

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Рак

Рожденные под этим знаком, в этом году будут хорошо работать, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Те Раки, кто планирует купить или продать свой дом или сделать ремонт, смогут достичь своих целей. Желательно иметь арендный бизнес или сдавать свою недвижимость для получения дохода от аренды.

Лев

Представители этого знака зодиака в этом году насладятся периодом финансового процветания.

Финансовые цели будут достигнуты Львами, и они смогут выиграть из нескольких источников. Рожденным под этим знаком нужно искать обоснованные финансовые советы, прежде чем инвестировать в недвижимость. Появление нового делового партнера укрепит финансовые перспективы Львов. Также в апреле может произойти повышение зарплаты.

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