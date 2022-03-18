Обмен валюты: Нацбанк предупредил казахстанцев

Как напомнили в центробанке, «в соответствии с действующим законодательством обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией».

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Обмен наличной валюты через указанные пункты обмена валют обеспечивает защиту прав потребителей финансовых услуг. С адресами и информацией по действующим небанковским обменным пунктам можно ознакомиться на сайте НБК. Пресс-служба Нацбанка РК

Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 КоАП РК и статье 214 УК РК. Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками, – предупредили в Национальном банке Казахстана.

В центробанке заверили, что Нацбанк совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами «ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты».

В настоящее время в Казахстане доступны также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7. Пресс-служба Нацбанка РК

14 марта принят указ президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан». Цель документа – предотвращение рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса.

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На сегодня ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается. В целях содействия в обеспечении стабильности на внутреннем валютном рынке страны НБК при необходимости подкрепляет банки второго уровня наличной иностранной валютой. Пресс-служба Нацбанка РК

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16 марта председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заверил, что ситуация с наличием долларов в стране нормализуется.