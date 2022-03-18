Стрельба в Акбулаке: назначена дата главного судебного разбирательства

18 марта в 15:00 состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Игоря Дужнова. На предварительном слушании подсудимый отказался от рассмотрения уголовного дела присяжными заседателями. Дело будет рассматриваться судьей. Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта в 10:00. Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын

10 марта стало известно, что дело Игоря Дужнова передали в суд.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

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За убийство мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.