Ерлан Карин: Реформы начались не сейчас и не вдруг, а три года назад

В интервью на телеканале «Хабар» госсекретарь отметил, что к подготовке программы президентских политических реформ «подошли основательно и с разных сторон».

Учитывались рекомендации и предложения экспертного сообщества. Провели несколько обсуждений как в закрытом, так и в открытом режимах. Также прошли обсуждения в регионах. В процессе подготовки этих реформ все инициативы прошли тщательную общественную экспертизу. Ерлан Карин

Учитывались запросы и ожидания общества, подчеркнул госсекретарь.

Некоторые инициативы президент прорабатывал еще задолго до январских событий. Проработка данной программы велась не только последний месяц. Государственный секретарь РК

Реформы, которые были выдвинуты в рамках Послания, как отметил Карин, являются частью долгосрочного плана обновления страны.

Реформы начались не сейчас, и не вдруг. Они начались уже три года назад. Страна нуждается в кардинальных переменах – это основной лейтмотив президентского Послания. Ерлан Карин

Напомним, 16 марта 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. Послание было посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

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Основной посыл Послания – не просто пересмотр полномочий или их сокращение. Логика состоит в том, чтобы сформировать оптимальный баланс между институтами власти, – сказал Карин, комментируя усиление Парламента.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что в стране будут значительно упрощены процедуры регистрации партий.

Продолжая беседу, ведущая программы затронула и эту тему. Отметив, что после озвученного в социальных сетях некоторые общественные деятели уже заявили о запуске процесса новых объединений, а эксперты прогнозируют появление более 10 новых партий.

Задача состоит в том, чтобы стимулировать и направлять эти общественные инициативы в масштабах всей страны. Политика – это не просто выступления, это в первую очередь работа с людьми. Когда мы перейдем к активному политическому периоду, сама жизнь позволит увидеть, где реально, а где немножко надумано, – заключил Ерлан Карин.