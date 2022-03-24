Рубль укрепляется, что будет с тенге – мнение экономистов

Экономист Андрей Чеботарев связывает укрепление рубля к доллару с заявлением президента России Владимира Путина о том, что российский газ в страны Евросоюза будут продавать за рубли. По словам экономиста, это был сильный ход в поддержку нацвалюты.

Раньше Россия за газ получала валюту, теперь иностранные государства якобы должны каким-то образом покупать рубли и рассчитываться за газ рублем. Сказано это было так, что начнем с газа, а у России, кроме газа, есть ведь еще и нефть. Это, несомненно, достаточно сильный ход в поддержку рубля. 23 марта на торгах российская нацвалюта укрепилась вплоть до 95 рублей за доллар. Экономист Андрей Чеботарев

Эта ситуация вкупе с той, что нефть на фоне остановки Каспийского трубопроводного консорциума подорожала до более чем 120 долларов за баррель, поддерживает тенге. Так, впервые с 3 марта курс тенге к доллару опустился ниже 500.

К сожалению, минусом остается то, что, несмотря на рост цен на нефть, реальную нефть экспортировать мы можем очень ограниченно, поскольку сейчас КТК закрыл ее отгрузку. Пока это не критично, но ситуация с каждым днем становится все более накаленной. Если КТК не восстановит отгрузку нефти в ближайшие дни, то Казахстан будет вынужден сворачивать ее добычу. Это, конечно же, ударит по тенге. Сейчас этот фактор, на мой взгляд, пока валюта не учитывает, поэтому мы укрепляемся. Андрей Чеботарев

По словам эксперта, если КТК, по которому Казахстан продает 80% нефти за рубеж, восстановит работу в ближайшее время, а также сохранится тенденция укрепления рубля и рост цен на нефть, то тенге будет укрепляться и дальше.

Но опять же, не стоит забывать, что мы сейчас в заложниках мировой геополитической ситуации. Пока в Украине идет война, невозможно сказать, что конкретно будет с курсом, поскольку новые санкции озвучивают буквально каждый день. Курс сейчас определяется политическими факторами, нежели экономическими. Если смотреть с точки зрения экономики, то мы должны укрепляться, а с точки зрения политики мы, конечно же, в более слабой позиции. Андрей Чеботарев

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В связи с этим экономист посоветовал казахстанцам «не хранить все яйца в одной корзине». То есть часть денег, которые в ближайшее время не пригодятся, хранить в валюте, а оставшуюся – в тенге.

По части денег, которые хранятся в тенге, вы получите достаточно большие проценты по депозитам. Это хорошо, если тенге будет крепнуть, то вы получите прибыль. Если тенге будет слабеть, то вы получите прибыль за счет переоценки валюты, храня оставшуюся часть денег в долларах. Мой совет – максимальная диверсификация. Андрей Чеботарев

В свою очередь эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Магбат Спанов считает, что курс тенге к доллару снизится до 465-485. На укрепление нацвалюты, по его словам, будут влиять высокие цены на нефть и ситуация с рублем.

Когда идет глобальное противостояние нескольких сторон, трудно что-то прогнозировать. Экономические законы и правила в этом случае не работают. Можно давать прогноз только в сторону ухудшения ситуации. Пока не закончатся боевые действия в Украине, трудно что-то прогнозировать в положительную сторону. Знаю, что ситуация будет идти только на ухудшение, пока это все не прекратится. Экономист Магбат Спанов

Специалист добавил, что советы экспертов касаемо того, как правильно распорядиться сбережениями, уже не сыграют никакой роли. При этом более-менее приемлемым вариантом для инвестирования он назвал вложения в недвижимость.

Например, есть у вас 10 тыс. долларов, и захотите вы сыграть на курсовой разнице, чтобы заработать, но это ведь принципиально несущественная сумма. Если бы вы оперировали семизначными цифрами в валюте, то тогда бы другой вопрос был. А при небольших суммах вы не много выиграете и не много проиграете. Это же не решит вопрос обеднения населения и ухудшения социального обеспечения в целом. Магбат Спанов

Отметим, на 24 марта средневзвешенный курс доллара составил 495,43 тенге, снизившись сразу на 9,93 тенге.