Аэропорт Актобе возобновил работу

В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» к эксплуатации ИВПП.

С 16:00 28 марта, исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть ИВПП для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении. Комитет гражданской авиации

Ранее сообщалось, что аэропорт Актобе будет закрыт до 17 апреля.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.