Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:57 28.03.2022

Аэропорт Актобе возобновил работу

аэропорт актобе Фото: aeroport.kz
С 16:00 28 марта аэропорт Актобе возобновил работу. Полеты будут осуществляться в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении, передает Zakon.kz.

В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» к эксплуатации ИВПП.

С 16:00 28 марта, исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть ИВПП для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении. Комитет гражданской авиации

Ранее сообщалось, что аэропорт Актобе будет закрыт до 17 апреля.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.

Анастасия Стативкина
Актобе
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
27.03.2022
Продолжительный дневной сон назвали ранним симптомом деменции
27.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все