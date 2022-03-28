13-летняя карагандинка стала абсолютной чемпионкой РК по настольному теннису

Талантливая карагандинская теннисистка выиграла четыре золотые медали из четырех возможных: в командном зачете, личном, в парном и смешанном разрядах.

А у юношей не имел себе равных мастер спорта международного класса Алан Курмангалиев, на счету которого три награды высшей пробы и одно «серебро».

Фото: Instagram/ttfrk

Алан Курмангалиев упустил победу только в финале командного турнира, когда он и его напарники проиграли представителям Туркестанской области.

Двумя золотыми медалями на республиканском первенстве отличились Рамазан Назир (Туркестанская область) и Дарья Фу (Караганда).

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