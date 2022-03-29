Переименование Капшагая в Кунаев – ономастическая комиссия дала положительное заключение

Как уточнили в Минкультуры, в состав комиссии входят представители уполномоченных государственных органов, ученые и общественные деятели.

Переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики. Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента РК, – подчеркнул Даурен Абаев, обращаясь к участникам заседания.

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагай в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством. Пресс-служба МКС РК

16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что в стране появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская. Тогда же глава государства выразил готовность поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

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18 марта министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, когда в Казахстане появятся новые области и сколько денег понадобится на их реорганизацию.

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24 марта на заседании городского маслихата было принято решение о переименовании Капшагая в Динмухамед Кунаев.