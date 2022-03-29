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Законодательство РК
14:38 29.03.2022

Переименование Капшагая в Кунаев – ономастическая комиссия дала положительное заключение

капшагай, переименование. кунаев, ономастическая комиссия, решение Фото: Zakon.kz
Под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве РК, на котором было рассмотрено предложение акимата Алматинской области о переименовании Капшагая в Кунаев, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Минкультуры, в состав комиссии входят представители уполномоченных государственных органов, ученые и общественные деятели.

Переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики. Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента РК, – подчеркнул Даурен Абаев, обращаясь к участникам заседания.

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагай в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством.Пресс-служба МКС РК

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Оксана Житникова
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