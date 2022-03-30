«Дочь была в синяках»: мама Назым Алдаш рассказала новые подробности

Мама девушки уверяет, что сразу обратилась в полицию. Поиски Назым затянулись, вестей от нее не было.

Как можно так долго искать человека? Она беременная, ей ходить тяжело, куда бы она сама ушла, – говорит Кульжамила Бекетова, мама девушки.

По словам матери Назым, в октябре прошлого года дочь украли по дороге в Алматы и пытались насильно выдать замуж.

Девушка смирилась, осталась в доме жениха в Таразе. Назым забеременела, но брак официально не оформили. Когда мать приехала навестить дочь, на лице Назым не было живого места. Девочка пожаловалась на побои и попросила забрать ее домой.

Дочь была вся в синяках, она мне рассказала, что ее заставили пасти овец и регулярно били. Говорила, били хлыстом, связывали, пинали. Мы ее забрали. А потом вот, через месяц, она вышла из дома в больницу и пропала. Мы выяснили, что Назым списывалась со своим знакомым, нашли его. Он сказал, что это подстроил ее гражданский муж, чтобы забрать Назым, – отметила Кульжамила Бекетова в разговоре с журналистами Otyrar.kz.

Назым объявили в международный розыск. 28 марта несовершеннолетнюю беременную обнаружили в городе Жанатасе Жамбылской области. По данным полиции, она жила с гражданским мужем.

В настоящее время девушку вернули родным. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – говорит Султанбек Усипбеков, начальник Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области.

Как оказалось, Назым не против жить с отцом будущего ребенка. А маме не звонила, потому что боялась, что она заставит вернуться домой.

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Я была с мужем, он не бил меня, свекровь знала, где мы. Я хочу вернуться обратно, – заключила Назым Алдаш.