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10:53 30.03.2022

Авиарейсы отменяют и задерживают в аэропорту Нур-Султана

задержка и отмена рейсов Фото: Zakon.kz
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, однако многие авиарейсы отменены или задерживаются из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов. На прилет задерживаются 36 рейсов, на вылет – 28. Отменены 16 рейсов. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна, – уточнил пресс-секретарь аэропорта столицы Анвар Шалекенов.

работа аэропорта

Фото: Скриншот

Шалекенов обратился к пассажирам и попросил уточнять информацию о задержках, а также отмене рейсов в справочных службах аэропорта и в call-центрах авиакомпаний.

Со вчерашнего дня в аэропорту ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров просим быть осторожными, так как на дорогах гололед.Пресс-секретарь аэропорта Нур-Султана Анвар Шалекенов

Напомним, 29 марта из-за сильного ветра и плохой видимости работа аэропорта была приостановлена. Уже ночью 30 марта столичный аэропорт возобновил работу.

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