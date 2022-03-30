Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:39 30.03.2022

Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы

алматы, мечеть, учитель, пост, вакцинация, разъяснение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды на брифинге в РСК заявил, что вакцинация не нарушает пост в священный месяц Рамадан, передает Zakon.kz.
Вакцинация не нарушает пост, потому что это не лекарство, которое придает силы человеческому организму.Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды

Как отметил спикер, «это не означает, что человеческий организм может продолжать принимать все, что считается лекарством».

Было принято решение, что вакцинация не нарушает пост, чтобы предотвратить будущие болезни из-за вируса.Руслан Каиргельды

Подробнее о том, нарушает ли вакцинация пост, можно узнать на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Ранее главный имам Алматы Толеби Оспан рассказал, что мечети города утвердили специальный план празднования священного месяца Рамадан.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

Новость по теме

Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

28 марта заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар рассказал, какие действия мусульман нарушают Оразу и что делать людям в этом случае.

Динара Халдарова
Алматы
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован
29.03.2022
«Страшно красиво»: мощную бурю сняли на видео в Текели
29.03.2022
Казахстанский велогонщик завоевал седьмую золотую медаль для команды на ЧА
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все