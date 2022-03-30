Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы

Вакцинация не нарушает пост, потому что это не лекарство, которое придает силы человеческому организму. Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды

Как отметил спикер, «это не означает, что человеческий организм может продолжать принимать все, что считается лекарством».

Было принято решение, что вакцинация не нарушает пост, чтобы предотвратить будущие болезни из-за вируса. Руслан Каиргельды

Подробнее о том, нарушает ли вакцинация пост, можно узнать на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Ранее главный имам Алматы Толеби Оспан рассказал, что мечети города утвердили специальный план празднования священного месяца Рамадан.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

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28 марта заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар рассказал, какие действия мусульман нарушают Оразу и что делать людям в этом случае.