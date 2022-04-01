16:07 01.04.2022
Головкин переживает и напуган перед нашим боем – Мурата
Фото: Instagram/ryota_murata_official
Суперчемпион мира по версии WBA Super Риото Мурата (16-2, 13 КО) перед объединительным боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) отреагировал на приезд своего соперника и рассказал о планах на бой, сообщает Zakon.kz.
К приезду Головкина японский боксер почти завершил свой тренировочный процесс со спаррингами.
Как передает daily.co.jp, Мурата оптимистично смотрит на будущий поединок – он планирует закончить его в начальных раундах.
Напряжение возрастает с каждым днем. Хорошо подготовился к бою, были хорошие спарринги. Мой противник приехал в Японию менее чем за 10 дней до матча. Можно сказать, что он глубоко эмоционален, нервный, тревожный и напуганный. Я буду делать только то, что накопил еще на неделю вперед.Риота Мурата
Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.
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