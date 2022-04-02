1300 грантов намерен выделить столичный акимат на обучение педагогов и медиков

Продолжаем на еженедельной основе проводить приемы граждан, объезжать наши районы и жилые массивы, встречаться с горожанами. Как я ранее говорил, основные вопросы, которые горожане поднимают на приемах граждан – это жилищный вопрос. По поручению главы государства значительно увеличили объем строительства соцквартир, расширили категорию участников жилищных программ, внедрили спецжилищную программу для молодежи, увеличили сумму жилищных сертификатов и др., – написал в Instagram Кульгинов.

Он отметил, что системным вопросом является получение высшего образования. В новом учебном году планируется выделить еще 1300 грантов на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям. После получения ими образования, акимат рассчитывает всех трудоустроить.

Как вы знаете, глава государства уделяет особое внимание созданию условий и поддержке учителей и медицинских работников: повышается заработная плата, внедряются программы по повышению квалификации, расширяется сеть медицинских и образовательных центров и др., – резюмировал аким столицы.