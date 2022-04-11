Выступающие против ЖК Iconic в Нур-Султане активисты не пришли на встречу с застройщиком

Активисты, выступающие против строительства жилого комплекса, не явились к месту сбора. Как сообщает inbusiness, они мотивировали свое решение тем, что «дружить» с застройщиком не намерены.

Фото: Inbusiness.kz

Мы хотели объяснить нашу позицию, чем мы руководствуемся при строительстве данного объекта. Дефицита сетей в этом районе нет, проработаны проблемы транспортной логистики, инсоляции, также звучали вопросы о застройке Триатлон парка, который находится в противоположной стороне от локации строительной площадки. Компания была готова дать соответствующие комментарии нашим соседям. Мы уважаем их мнение и открыты к диалогу. Директор дивизиона BI Development Astana Максим Чернышов

По словам представителей BI Group, это уже не первый отказ митингующих от призыва строительного холдинга к обсуждению ситуации. Противники проекта Iconic под разными предлогами игнорировали предложения компании об открытом разговоре. Вот и в этот раз на локации предполагаемой встречи с готовыми решениями по насущным проблемам микрорайона оказались лишь представители девелопера.

Фото: Inbusiness.kz

По словам представителей компании-застройщика, все разрешительные документы от акимата на реализацию проекта имеются, законодательные нормы соблюдены, земля числится в частной собственности.

При этом урбанисты отмечают, что уплотнение застройки растущих городов — мировая тенденция. Это необходимо для того, чтобы границы мегаполиса не расползались вширь, в то время как внутри территории остается много неиспользованной площади. По мнению специалистов, плотная застройка решает ряд проблем: безопасность, развитие МСБ и, самое главное, экономия затрат из бюджета в два раза на строительство инженерных сетей.

Фото: Inbusiness.kz

Что касается проекта Iconic, его противники озвучивали в социальных сетях ряд аргументов. Изначально активисты требовали прекратить возведение жилья на месте Триатлон парка. Однако после заявлений девелопера о том, что проект Iconic не коснется «зеленой территории», протестующие изменили свою позицию. Теперь их «пожелания» основываются на остановке строительства в целом. Их уже не интересуют городская инфраструктура, социальные объекты и дороги.

При этом противники проекта неоднократно отклоняли любые попытки застройщика пойти с ними на контакт, продолжая призывать граждан к противозаконным действиям, что вызывает закономерные вопросы об истинной сути их претензий к девелоперу.

Представители BI Group отметили, что готовы к открытому конструктивному диалогу с астанчанами.