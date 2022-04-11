Выступающие против ЖК Iconic в Нур-Султане активисты не пришли на встречу с застройщиком
Активисты, выступающие против строительства жилого комплекса, не явились к месту сбора. Как сообщает inbusiness, они мотивировали свое решение тем, что «дружить» с застройщиком не намерены.
Фото: Inbusiness.kz
Мы хотели объяснить нашу позицию, чем мы руководствуемся при строительстве данного объекта. Дефицита сетей в этом районе нет, проработаны проблемы транспортной логистики, инсоляции, также звучали вопросы о застройке Триатлон парка, который находится в противоположной стороне от локации строительной площадки. Компания была готова дать соответствующие комментарии нашим соседям. Мы уважаем их мнение и открыты к диалогу. Директор дивизиона BI Development Astana Максим Чернышов
Фото: Inbusiness.kz
При этом урбанисты отмечают, что уплотнение застройки растущих городов — мировая тенденция. Это необходимо для того, чтобы границы мегаполиса не расползались вширь, в то время как внутри территории остается много неиспользованной площади. По мнению специалистов, плотная застройка решает ряд проблем: безопасность, развитие МСБ и, самое главное, экономия затрат из бюджета в два раза на строительство инженерных сетей.
Фото: Inbusiness.kz
При этом противники проекта неоднократно отклоняли любые попытки застройщика пойти с ними на контакт, продолжая призывать граждан к противозаконным действиям, что вызывает закономерные вопросы об истинной сути их претензий к девелоперу.
Представители BI Group отметили, что готовы к открытому конструктивному диалогу с астанчанами.
Если, вдруг, все-таки появится желание разъяснить ситуацию, прояснить какие-то ответы на вопросы – мы с удовольствием это сделаем. Потому что нам хотелось бы на самом деле в рамках этой встречи найти понимание и провести хороший конструктивный диалог для того, чтобы жители поняли, чем мы руководствуемся в своих действиях. Поэтому будем надеяться, что встреча все-таки состоится. Мы действуем строго в рамках закона. Все процедуры, которые необходимы для начала строительства данного объекта, были нами соблюдены. Директор дивизиона BI Development Astana Максим Чернышов