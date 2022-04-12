Самоподжог в Нур-Султане: вкладчица финпирамиды находится в реанимации

Согласно данным ведомства, женщину 1990 года рождения доставили в Многопрофильную городскую больницу №1 с ожоговыми ранами некоторых участков тела.

При поступлении в противошоковой палате была осмотрена комбустиологом, реаниматологом, токсикологом, терапевтом. Учитывая тяжесть пациентки, ее госпитализировали в отделение реанимации с ожоговым шоком. В настоящее время женщина получает полный объем медицинской помощи и находится под наблюдением медперсонала отделения реанимации и интенсивной терапии. Состояние ее здоровья расценивается как все еще тяжелое. Пресс-служба УОЗ

Жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital 11 апреля в ходе протеста возле здания МВД РК совершила самоподжог. Ее госпитализировали.

Полицейский также получил ожог руки. По факту произошедшего начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

За день до произошедшего женщина опубликовала пост в Instagram с обвинениями в адрес замначальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова.

Абдрахманов ответил на обвинения в свой адрес.

10 апреля женщина опубликовала пост в Instagram с просьбой винить в ее смерти меня, объясняя это тем, что я тороплюсь с «закрытием уголовного дела». Сообщаю, что по указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «содержание под стражей». Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Кроме того, он отметил, что шестеро подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих Следственным судом санкционирована мера пресечения «залог», еще двое находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в октябре 2021 года руководитель компании Mudaraban Capital был задержан.

А уже в феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой. В городском суде Алматы подтвердили информацию.