Уголовную ответственность за рекламу финпирамид предлагают ввести в Казахстане

Обращаясь с депутатским запросом к Генпрокурору, главам Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства РК по финмониторингу и МВД, мажилисмен напомнил, что 11 апреля одна из пострадавших вкладчиц финансовой пирамиды ТОО «Mudarabah Capital» совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане.

Это трагедия, что стало ее причиной? Мы все знаем, что деятельность финансовых пирамид запрещена законом. Но люди в погоне за легкими деньгами продолжают совершать опрометчивые шаги и вкладываться в такие сомнительные проекты. Мошенники, пользуясь излишней доверчивостью, лишили тысячи казахстанцев сбережений, машин и квартир, многих загнали в долги и кредиты. Это связано в том числе с низком уровнем финансовой грамотности наших граждан. Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли

По словам мажилисмена, для того, чтобы такие факты не повторялись, нужно бороться не только с последствиями, но и условиями, способствующими безнаказанной деятельности таких мошенников. Он добавил, что здесь требуется комплексный подход.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал поручения о необходимости принятия превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды. Мы, депутаты Мажилиса, неоднократно поднимали вопрос и выступали с депутатскими запросами касательно повышения финансовой грамотности населения, ужесточения противодействия финансовым пирамидам и незаконным финансовым практикам. Юрий Ли

Депутат напомнил, что в одном из запросов было акцентировано «внимание на необходимость привлечения к ответственности лиц, участвовавших в рекламе финансовых пирамид ТОО «Mudarabah Capital», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology».

Считаем абсолютно постыдным и преступным участие в рекламе таких пирамид медийных лиц, блогеров и вайнеров. В отношении многих из них в настоящее время ведется следствие. Юрий Ли

Более того, как добавил мажилисмен, депутатами, членами Комитета по финансам и бюджету Мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.

После соответствующих процедур мы приступим к рассмотрению данного законопроекта. Мы знаем, что уполномоченными органами была принята дорожная карта по противодействию мошенничеству (интернет-мошенничеству) и финансовым пирамидам, которая начала реализовываться только в этом году. При Генеральной прокуратуре РК действует специальная межведомственная рабочая группа. Однако существенных результатов этой большой, комплексной работы мы пока не видим, а население вообще о ней ничего не знает. Юрий Ли

В свою очередь депутат попросил Генпрокуратуру предоставить информацию о результатах работы специальной межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка – представить конкретную информацию о проводимой работе по повышению уровня финансовой грамотности казахстанцев.

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В заключение Юрий Ли призвал все уполномоченные органы незамедлительно провести широчайшую разъяснительную кампанию среди населения по ключевым аспектам данного проблемного вопроса.

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13 апреля в МВД Казахстана сообщили, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финпирамидам (насчитывается более 3 тыс. потерпевших), а также прокомментировали самоподжог вкладчицы финансовой пирамиды у здания МВД в Нур-Султане.