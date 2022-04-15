Идеальный напиток для борьбы со стрессом назвал психолог

В интервью «Известиями», врач Владимир Шляпников отметил, что в аптеках можно без рецепта приобрести разные варианты этого напитка.

Психолог напомнил, что в сложившихся социальных и общественно-политических реалиях переживать совершенно нормально. Однако, предупредил он, чтобы избежать затяжного стресса, возникновения депрессии и прочих проблем со здоровьем, следует придерживаться простых правил.

Шляпник подчеркнул, что со стрессом помогут справиться сбалансированное питание и занятие спортом. При этом меню должно быть богато витаминами, а спорт не должен слишком утомлять организм.

Полноценный сон также отлично улучшит здоровье и поможет снять лишнюю тревогу. Здесь психолог снова упоминает травяные чаи и добавляет, что как раз перед сном — идеальное время для их употребления.

Очень полезно вести дневник, фиксировать свои переживания, достижения. Это отличный способ совладать с тревогой.

Если тревога не очень сильная, имеет смысл попробовать от нее отвлечься. Надо подобрать что-то по душе: хорошую книгу, любимую музыку, интересное кино. Кому-то поможет утренняя пробежка.