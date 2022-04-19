Самоподжог в Нур-Султане: врачи рассказали о состоянии женщины

Состояние женщины стабилизировалось. Она продолжает получать стационарное лечение в отделении комбустиологии, - сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.

Напомним, 11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане.

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13 апреля первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

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