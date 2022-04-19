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Законодательство РК
14:54 19.04.2022

Самоподжог в Нур-Султане: врачи рассказали о состоянии женщины

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Состоянии женщины, которая подожгла себя у здания министерства внутренних дел в Нур-Султане, стабилизировалось. Об этом сообщили в столичном управлении здравоохранения, передает Zakon.kz.
Состояние женщины стабилизировалось. Она продолжает получать стационарное лечение в отделении комбустиологии, - сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.

Напомним, 11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане.

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13 апреля первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

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Комбустиология (ожоговая медицина) — сравнительно молодая отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний.

Динара Халдарова
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