14:54 19.04.2022
Самоподжог в Нур-Султане: врачи рассказали о состоянии женщины
Фото: pixabay
Состоянии женщины, которая подожгла себя у здания министерства внутренних дел в Нур-Султане, стабилизировалось. Об этом сообщили в столичном управлении здравоохранения, передает Zakon.kz.
Состояние женщины стабилизировалось. Она продолжает получать стационарное лечение в отделении комбустиологии, - сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.
Напомним, 11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане.
13 апреля первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.
Комбустиология (ожоговая медицина) — сравнительно молодая отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний.