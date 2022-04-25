Ученые выявили истинное влияние наследственности на развитие рака

По данным канадских ученых из Альбертского университета, которые они получили в результате исследования, наследуемые виды рака составляют всего от 5 до 10% от всех видов рака. Результаты научной работы опубликованы в Metabolites.

Причины возникновения онкологии специалисты разделили на три группы: рак, как генетическое заболевание – экспосом. Все, чему подвергается тело человека на протяжении всей жизни, и онкология с точки зрения метаболического заболевания. Специалисты акцентируют внимание на метаболоме – всех химических побочных продуктах процесса метаболизма, – указано в материалах исследования.

Как выяснили ученые, наследуемые виды рака составляют всего от 5 до 10% от всех видов рака. Остальные 90-95% инициируются факторами в экспосоме, которые и вызывают генетические мутации.

Отмечается, что для развития онкологии решающее значение имеет метаболом, поскольку генетически мутировавшие раковые клетки поддерживаются специфическим для рака метаболитом.

Делящиеся раковые клетки питаются и поддерживаются генетически перепрограммированным, специфичным для рака метаболизмом (метаболомом), – уточняют генетики.

В результате установлено, что раковые заболевания, в основном, вызваны не генетикой. По мнению специалистов, факта наличия одной только мутации в генах недостаточно.