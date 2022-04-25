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11:55 25.04.2022

Ученые выявили истинное влияние наследственности на развитие рака

научная работа о факторах заболевания Фото: pixabay
Исследователи выяснили истинное влияние наследственности на развитие рака. Специалисты разделили на три группы факторы, которые способствуют возникновению онкологии, передает Zakon.kz.

По данным канадских ученых из Альбертского университета, которые они получили в результате исследования, наследуемые виды рака составляют всего от 5 до 10% от всех видов рака. Результаты научной работы опубликованы в Metabolites.

Причины возникновения онкологии специалисты разделили на три группы: рак, как генетическое заболевание – экспосом. Все, чему подвергается тело человека на протяжении всей жизни, и онкология с точки зрения метаболического заболевания. Специалисты акцентируют внимание на метаболоме – всех химических побочных продуктах процесса метаболизма, – указано в материалах исследования.

Как выяснили ученые, наследуемые виды рака составляют всего от 5 до 10% от всех видов рака. Остальные 90-95% инициируются факторами в экспосоме, которые и вызывают генетические мутации.

Отмечается, что для развития онкологии решающее значение имеет метаболом, поскольку генетически мутировавшие раковые клетки поддерживаются специфическим для рака метаболитом.

Делящиеся раковые клетки питаются и поддерживаются генетически перепрограммированным, специфичным для рака метаболизмом (метаболомом), – уточняют генетики.

В результате установлено, что раковые заболевания, в основном, вызваны не генетикой. По мнению специалистов, факта наличия одной только мутации в генах недостаточно.

Оксана Житникова
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