13:24 27.04.2022
Неприкасаемых нет – Кошанов про проверки на рынке «Алтын Орда»
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов сообщил, что проверки на рынке «Алтын Орда» продолжаются, передает корреспондент Zakon.kz.
В отношении деятельности рынка «Алтын Орда» идет расследование. Думаю, что справедливое решение будет, но надо дождаться решения. Вы сами видите, что неприкасаемых нет. Если кто-то совершил преступление – хозяин или руководитель этого рынка, то он понесет соответствующее наказание, – сообщил Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.
8 февраля глава государства, выступая на расширенном заседании правительства, поручил навести порядок в сфере торговли. В качестве негативного примера он привел алматинский рынок «Алтын Орда». Президент заявил, что это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов.
13 апреля были озвучены предварительные результаты проверки рынка «Алтын Орда». Представители налоговых органов выявили нарушения на 1,6 млрд тенге.