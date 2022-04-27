Неприкасаемых нет – Кошанов про проверки на рынке «Алтын Орда»

В отношении деятельности рынка «Алтын Орда» идет расследование. Думаю, что справедливое решение будет, но надо дождаться решения. Вы сами видите, что неприкасаемых нет. Если кто-то совершил преступление – хозяин или руководитель этого рынка, то он понесет соответствующее наказание, – сообщил Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.

8 февраля глава государства, выступая на расширенном заседании правительства, поручил навести порядок в сфере торговли. В качестве негативного примера он привел алматинский рынок «Алтын Орда». Президент заявил, что это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов.

13 апреля были озвучены предварительные результаты проверки рынка «Алтын Орда». Представители налоговых органов выявили нарушения на 1,6 млрд тенге.