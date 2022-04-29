15:43 29.04.2022
Вайнерам Шерниязову и Туребаеву продлили срок содержания под стражей на два месяца
Фото: Facebook/Мейржан Туребаев
20 апреля стало известно, что вайнеров Мейирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева взяли под стражу на 10 суток. 29 апреля им продлили срок содержания под стражей на два месяца, передает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Мейирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева. Городской суд Алматы
10 февраля стало известно, что в отношении Туребаева и Шерниязова заведено уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.