Вайнерам Шерниязову и Туребаеву продлили срок содержания под стражей на два месяца

Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Мейирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева. Городской суд Алматы

10 февраля стало известно, что в отношении Туребаева и Шерниязова заведено уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.