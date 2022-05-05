Сенат вернул в Мажилис проект закона о референдуме

В Конституционный совет было направлено обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. Вчера совет дал положительное заключение. Учитывая предложения членов рабочей группы, Сенат вернул этот вопрос в Мажилис. Процедура такая, что Мажилис может принять поправки Сената. Если не будет принимать, то будет согласительная комиссия. Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Ляззат Сулеймен

По ее словам, утверждение вопросов в бюллетене – прерогатива президента.

Есть мнение, что казахстанцы будут голосовать за каждую поправку или будет поставлен один вопрос. Этот вопрос будет формулировать президент. Ляззат Сулеймен

Она напомнила, что изменения в этот Конституционный закон приняты в 1995 году.

Данный проект, предлагаемый депутатами парламента, связан с юридической терминологией… Проект закона разработан в целях унификации формы бюллетеня, используемого при проведении республиканского референдума, с избирательными бюллетенями, используемыми на выборах. Ляззат Сулеймен

По словам члена Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, предусмотрены следующие поправки:

Согласно действующему закону «О выборах», в бюллетене для голосования несогласованный вариант зачеркивается, а здесь избиратель сам устанавливает свой выбор, то есть словосочетание «зачеркнуть» рекомендуется заменить на «пометить». В целях уточнения ст. 29 в связи с голосованием на референдуме участник референдума при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за которую он сам голосует. Даная норма также действует на выборах.

Поправки, хотя и считаются юридической техникой, имеют важное значение для обеспечения достоверности в процессе голосования, подсчета голосов, подведения итогов при проведении республиканского референдума. Принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не предусматривает увеличение расходов республиканского бюджета. Ляззат Сулеймен

Как уточнили в верхней палате Парламента РК, сенаторы внесли свои поправки в проект закона «О референдуме» и вернули его в Мажилис.

Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов – исключить из законопроекта эту норму. Речь идет о п. 2 ст. 3 ныне действующего закона. Пресс-служба Сената Парламента РК

В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики».

Теперь этот законопроект повторно предстоит рассмотреть депутатам Мажилиса, и, в случае их согласия, документ в дальнейшем направят на подпись главе государства. Пресс-служба Сената Парламента РК

Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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4 мая депутаты Мажилиса одобрили поправки в законопроект о референдуме. 98 из 98 депутатов проголосовали «за».