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Законодательство РК
12:42 06.05.2022

Референдум по поправкам в Конституцию: будет ли Ashyq при входе на избирательные участки

рк, избирательные участки, ashyq, установка, минздрав, комментарий Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана подготовит отдельное постановление по санитарным требованиям к проведению референдума. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Zakon.kz.
Меры профилактики коронавирусной инфекции в день проведения республиканского референдума будут отражены в отдельном постановлении главного санврача Казахстана. Естественно, они будут зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет складываться как в стране, так и в отдельно взятом регионе.Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова

По ее словам, в случае осложнения эпидемиологической ситуации дополнительно будут вводиться карантинные меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации или, если подошло время, о ревакцинации.

Дополнительная мера (которая будет введена. – Прим. ред.) при осложнении эпидситуации, – обязательное использование приложения Ashyq при входе на участки голосования. Естественно, инфицированные лица допускаться на участки не будут. Кроме того, необходимо будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.Айжан Есмагамбетова

При этом главный санврач Казахстана уточнила, что, по прогнозам Минздрава, ситуация по коронавирусной инфекции будет сохраняться благополучной.

Полностью с текстом постановления можно ознакомится здесь

Напомним, 5 мая Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.

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