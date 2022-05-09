Елбасы поздравил казахстанцев с Днем Победы

Поздравление Елбасы опубликовали на официальном сайте.

Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа. Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране. Нурсултан Назарбаев

Первый Президент РК подчеркнул, что «Победа в самой кровавой войне ХХ века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах».

Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь. Нурсултан Назарбаев

Елбасы пожелал всем «крепкого здоровья, добра, мира и процветания».

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