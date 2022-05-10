«Манчестер Сити» анонсировал трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии»

Мы достигли принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Эрлинга Холанда в клуб 1 июля 2022 года. Трансфер по-прежнему зависит от окончательного согласования клубом условий с игроком, – написали представители «Манчестер Сити» в Instagram.

Английские СМИ сообщают, что суммарные затраты «Манчестера» на нового форварда составят около 250 млн евро. 75 млн евро уйдет на выкуп футболиста из немецкого клуба, 125 млн евро – зарплата по пятилетнему контракту, а еще 50 млн евро уйдут агентам и представителям норвежца.

С начала 2020 года 21-летний Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи в 88 матчах Боруссии во всех турнирах, став обладателем Кубка Германии в сезоне 2020-21.

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