Суд отстранил Розу Жаканову от участия в производстве по делу Елжана Биртанова

В Нур-Султане проходит судебное заседание по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова. Его защита поставила вопрос о законности и обоснованности участия представителя потерпевшего – Розы Жакановой – в судебном процессе.

Заявляем повторно ходатайство об отстранении от участия в производстве по уголовному делу представителя потерпевшего – Розы Жакановой. На мой запрос поступил ответ за подписью заведующего отделом Управления персоналом кадровой службы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК Бекжанова. В ответе Верховного суда говорится: Роза Жаканова освобождена от должности судьи в связи с уходом в отставку Указом президента РК от 26 сентября 2011 года. Распоряжением председателя Верховного суда РК от 1 февраля 2012 года отставка судьи Жакановой приостанавливалась на основании ее личного заявления. Распоряжением председателя Верховного суда РК от 14 октября 2015 года отставка судьи Жакановой возобновлена. Таким образом, Жаканова является судьей в отставке. Защитник Биртанова Серик Сагалиев

По его словам, Жаканова, являясь судьей в отставке, сохраняя и пользуясь гарантией личной неприкосновенности и иными материальными и социальными гарантиями, получая ежемесячные выплаты на содержание судьи, не приостанавливая отставку, параллельно оказывала и оказывает оплачиваемую юридическую помощь в качестве представителя потерпевшей стороны — Минздрава РК. Это является противозаконным.

Согласно ответу Минздрава РК на адвокатский запрос, сказано, что Роза Жаканова состоит в трудовых отношениях с Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. Из ответа Национального центра следует, что с 5 января 2021 года по настоящее время Жаканова состоит в договорных отношениях с предприятием – срок оказания услуг – по 31 марта 2022 года включительно. Ранее Жаканова работала в должности главного менеджера Центра корпоративной безопасности предприятия. Таким образом, Жаканова, будучи судьей в отставке, не имела права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, соответственно, не могла на договорных условиях представлять интересы Минздрава РК как потерпевшей стороны в производстве по уголовному делу. В этой связи, уважаемый суд, я прошу отстранить от производства по уголовному делу в качестве представителя потерпевшего Розу Жаканову. Серик Сагалиев

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов попросил поддержать ходатайство своего защитника.

Суд после совещания удовлетворил ходатайство адвоката Серика Сагалиева отстранить Жаканову от участия в производстве по уголовному делу.

Суд постановил: ходатайство защитника подсудимого Биртанова, адвоката Сагалиева, удовлетворить, отстранить от участия по уголовному делу в качестве представителя потерпевшего Розу Жаканову, так как за ней сохраняется звание судьи и принадлежность судейскому сообществу. Преставление обжалованию не подлежит. Суд полностью отстраняет Жаканову от участия по делу в качестве представителя потерпевшего. Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Ибрагим Алькенов

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года. В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.