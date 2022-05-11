Елжан Биртанов просит прекратить уголовное дело против него и Олжаса Абишева

Елжан Биртанов выступил на предварительном слушании в Сарыаркинском районном суде. По его словам, Агентство финансового мониторинга и Генеральная прокуратура не обеспечили законность при расследовании дела и таким образом были нарушены его права на защиту.

Я не хочу сейчас перечислять те многочисленные нарушения, которые были допущены следствием и надзорным органом. По сути, их можно очень коротко отразить в одном факте – мной и моими защитниками в соответствии с законом были получены документы путем запросов в различные госорганы, в частности, Минздрав РК, МИД РК, правительство РК о том, что компания Ericsson Nicola Tesla не считает, что она не выполнила свои обязательства и имеет доказательства, в том числе технические документы. Я и мои защитники просили следствие неоднократно приобщить эти документы, поскольку они говорят о правде, демонстрируют мою невиновность. Елжан Биртанов

По словам экс-министра, нельзя назначать главное судебное разбирательство, если в материалах дела отсутствуют важнейшие для доказательства истины документы.

При этом Биртанов указал на возможность того, что Ericsson Nikola Tesla может подать иск в арбитражный суд против Казахстана, так как «дело против него и в отношении зарубежной компании основывается по версии следствия на одном и том же составе событий – это невыполнение объема работ по контракту».

Эти два дела невозможно рассматривать в разных судах, их невозможно отделить друг от друга, как говорят медики, нельзя быть наполовину беременным. Если работа не выполнена, как утверждает следствие, то нам предстоят два суда. Я надеюсь, что Минздрав, который считает себя потерпевшим в этом деле, понимает, что, помимо того, чтобы доказывать в этом суде – Сарыаркинском районном суде, в случае если Вы (обращается к судье. – Прим. ред.) назначите главное судебное разбирательство, они должны будут доказать технически, что компания Ericsson Nikola Tesla не выполнила свои работы, и, соответственно, мы злоупотребили своими полномочиями, оплатив им финансовые средства по контракту, и им же предстоит это доказывать в международном арбитражном суде в Бельгии. Елжан Биртанов

Экс-глава Минздрава не видит оснований для назначения главного судебного разбирательства по уголовному делу против него и его бывшего заместителя Олжаса Абишева.

Эти преступления о якобы невыполненных работах со стороны Ericsson Nikola Tesla отсутствуют в принципе: компания все свои работы по контакту выполнила, и она намеревается если не в моем суде, то в своем суде это доказать. Я ходатайствую, чтобы Вы, Ваша честь, немедленно прекратили данное уголовное дело в этом предварительном судебном заседании. Елжан Биртанов

Оглашение решения суда назначено на 15:00 12 мая.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.