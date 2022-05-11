В Алматы создан оперативный штаб по ликвидации затоплений

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках, на ликвидацию затоплений привлечены силы и средства подрядных организации районных акиматов, коммунальных служб, Службы спасения 109, РУЧС, а также приготовлены инертные материалы. ГУ «Казселезащита» усилен контроль на наблюдательных постах. В ДЧС Алматы создан оперативный штаб по координации ликвидации затоплений. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что по состоянию на 18:00 на линию «112» поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов.

Так, в Жетысуском районе были взяты на контроль часто затапливаемые участки по улицам Жангельдина, Брюсова, Зубарева, Крылова. Силами подрядных организаций выложены мешкотары с инертными материалами.

Кроме того, ведутся работы по ликвидации затоплений в следующих районах мегаполиса:

В Алатауском районе – по пр. Райымбека д.397, Бейсекбаева д. 17 – произошло затопление двора и подвала частного жилого дома, в мкр. Айгерим-2 по ул. Сапива, ул.Бейсекбаева, ул. Кудерина, мкр.Шапагат, ул.Талбесик ведутся работы по ликвидации затоплений;

В Алмалинском районе – по пр. Райымбека д.206, 234, ул. Айтиева, ул. Аносова, ул. Карасай батыра д.315, ул. Муканова 77;

В Ауэзовском районе – в мкр. Жетысу-3, д.54, мкр. Аксай-3 д.10, мкр.Таугуль-3 по ул. Цветочная, ул. Терме д.25;

В Бостандыкском районе – по пр. Аль-Фараби, уг. Ремизовка произошло затопление подземного перехода, а также на ул. Сыргабекова, у ЖК «Алма», ул. Шолом-Алейхема 5, проведены работы по ликвидации затопления подвала многоэтажки;

В Жетысуском районе – по ул. Столетова, ул. Бокейханова, ул. Казакова, ул. Боткина, ул.Черкасская, Герцена 19;

В Медеуском районе – по ул. Латифа Хамиди, пр.Аль-Фараби, Достык, Назарбаева;

В Наурызбайском районе – мкр. Калкаман-2 по ул. Ашимова 79, мкр. Наурыз;

В Турксибском районе – информация о затоплении по ул. Аральская не подтвердилась.

Кроме того, на пульт «109» поступили 23 заявки, связанные с падением аварийных деревьев и надломленных веток. К 18:30 Службой спасения было отработано 12 выездов. Работы в данном направлении продолжаются.

В Алматы 11 мая пошел сильный дождь. В городе улицы постепенно превращаются в реки. По прогнозу синоптиков, в южной столице ожидается сильный дождь в ближайшие три дня.