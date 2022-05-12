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Законодательство РК
11:26 12.05.2022

Спасение малышки в Нур-Султане: стало известно о втором герое

поступок, герой, квартира Фото: скриншот видео
11 мая в Нур-Султане Сабит Шонтакбаев спас малышку от падения с восьмого этажа. Его наградили нагрудным знаком. Однако отважный поступок совершил еще один мужчина – Саги Жылкышиев, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, как мужчины рассказывают о спасении ребенка.

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Сабит Шонтакбаев, взобравшись на окно, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету. В это время его друг Саги Жылкышиев одной рукой держал Сабита за ногу, другой – поддерживал окно.

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После происшествия в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК наградили Сабита Шонтакбаева нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

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Кроме того, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с героем дня. Аким пообещал оказать помощь семье Сабита.

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Один из частных благотворительных фондов вместе со строительной компанией отметили героизм и самоотверженность Сабита Шонтакбаева. Ему подарили трехкомнатную квартиру в столичном ЖК.

Теперь же отметили и поступок Саги Жылкышиева: одна из строительных компаний подарила ему двухкомнатную квартиру в Нур-Султане.

Анастасия Московчук
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