Суд отказался прекратить уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева

Районный суд №2 Сарыаркинского района, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, постановил: в удовлетворении ходатайств подсудимых и их защитников о возврате уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК, прекращении производства по уголовному делу и об изменении меры пресечения в отношении Елжана Биртанова отказать. Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Ибрагим Алькенов

Он также сообщил, что cуд принял решение принять в производство уголовное дело по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева и назначить главное судебное разбирательство на 26 мая.

Меру пресечения в отношении подсудимых в виде домашнего ареста решено оставить без изменения и продлить до принятия окончательного решения по делу.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.