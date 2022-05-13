11:42 13.05.2022
Спасение малышки в Нур-Султане: награжден второй мужчина
Фото: пресс-служба МЧС РК
В столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям наградили героя Саги Жылкышиева, который участвовал вместе с другом Сабитом Шонтакбаевым в спасении девочки от падения с окна восьмого этажа, передает Zakon.kz.
Саги Жылкышиев за проявленное мужество приказом МЧС РК награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», благодарственным письмом и памятными наручными часами.
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 мая Сабит с другом Саги утром шли на работу. Когда увидели толпу людей и крик ребенка, висящего на уровне 8 этажа, незамедлительно побежали в подъезд. Поднявшись на 7 этаж, через соседей Сабит вместе с Саги предприняли действия по спасению, ведь на счету была каждая секунда. Сабит пролез через окно, а Саги страховал друга, удерживая одной рукой ноги, а другой – окно.
Мы как услышали крики и увидели висящего ребенка, перестали о чем-либо думать. Была одна цель – успеть спасти ребенка, и просто не раздумывая, побежали.Житель Нур-Султана Саги Жылкышиев
Совместными усилиями двух друзей за считанные минуты, буквально на лету была благополучно спасена жизнь девочки.
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
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