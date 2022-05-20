Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца

Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца — до 21 июня, сообщает Zakon.kz.