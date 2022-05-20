Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца — до 21 июня, сообщает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Срок содержания под стражей – до 21 июня 2022 года.Пресс-служба суда города Алматы
Напомним, 21 апреля депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.
Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждаются видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы, показаниями очевидцев.Пресс-служба прокуратуры Алматы
Позднее адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов сообщил, что депутат арестован следственным судом на один месяц.
Кайрата Кудайбергена оставили под арестом
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