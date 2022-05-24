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«Жемчужина наша!»: Иссык-Куль показали из космоса

Кыргызстан, Иссык-Куль, космос, видео Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит из космоса бессточное кыргызское озеро Иссык-Куль, передает Zakon.kz.

Видео, снятое с борта Международной космической станции, Олег Артемьев опубликовал в Instagram.

Пролетаем невероятно красивое озеро Иссык-Куль (Кыргызстан)! – подписал космонавт ролик.

Пользователи Сети оценили видео по достоинству.

  • «Спасибо!»

  • «Уау! Красиво!»

  • «Красота космоса!»

  • «Жемчужина наша!»

  • «Невероятное озеро!»

  • «Как же я люблю эту планету!»

  • «Мой Кыргызстан с высоты! Благодарю вас!»

  • «Огонь! Даже из Космоса Иссык-Куль прекрасен!»

  • «Это мой любимый край! Огромное вам спасибо, Олег!» – написали они.

Казахстанские подписчики космонавта разглядели на кадрах Алматы, Капшагайское водохранилище и бессточное полупресноводное озеро в Балхаше, а также попросили снять из космоса Петропавловск.

Другие фолловеры попросили Олега Артемьева сфотографировать и снять на видео:

  • Ташкент;

  • Кавказские горы;

  • реки Тигр и Евфрат в Ираке.

Ранее космонавт снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря, а также опубликовал фото «космического кулича».

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