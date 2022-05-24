«Жемчужина наша!»: Иссык-Куль показали из космоса
Видео, снятое с борта Международной космической станции, Олег Артемьев опубликовал в Instagram.
Пролетаем невероятно красивое озеро Иссык-Куль (Кыргызстан)! – подписал космонавт ролик.
Пользователи Сети оценили видео по достоинству.
«Спасибо!»
«Уау! Красиво!»
«Красота космоса!»
«Жемчужина наша!»
«Невероятное озеро!»
«Как же я люблю эту планету!»
«Мой Кыргызстан с высоты! Благодарю вас!»
«Огонь! Даже из Космоса Иссык-Куль прекрасен!»
«Это мой любимый край! Огромное вам спасибо, Олег!» – написали они.
Казахстанские подписчики космонавта разглядели на кадрах Алматы, Капшагайское водохранилище и бессточное полупресноводное озеро в Балхаше, а также попросили снять из космоса Петропавловск.
Другие фолловеры попросили Олега Артемьева сфотографировать и снять на видео:
Ташкент;
Кавказские горы;
реки Тигр и Евфрат в Ираке.
Ранее космонавт снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря, а также опубликовал фото «космического кулича».