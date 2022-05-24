«Жемчужина наша!»: Иссык-Куль показали из космоса

Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит из космоса бессточное кыргызское озеро Иссык-Куль, передает Zakon.kz.

Видео, снятое с борта Международной космической станции, Олег Артемьев опубликовал в Instagram.

Пролетаем невероятно красивое озеро Иссык-Куль (Кыргызстан)! – подписал космонавт ролик.

Пользователи Сети оценили видео по достоинству.

«Спасибо!»

«Уау! Красиво!»

«Красота космоса!»

«Жемчужина наша!»

«Невероятное озеро!»

«Как же я люблю эту планету!»

«Мой Кыргызстан с высоты! Благодарю вас!»

«Огонь! Даже из Космоса Иссык-Куль прекрасен!»

«Это мой любимый край! Огромное вам спасибо, Олег!» – написали они.

Казахстанские подписчики космонавта разглядели на кадрах Алматы, Капшагайское водохранилище и бессточное полупресноводное озеро в Балхаше, а также попросили снять из космоса Петропавловск.

Другие фолловеры попросили Олега Артемьева сфотографировать и снять на видео:

Ташкент;

Кавказские горы;

реки Тигр и Евфрат в Ираке.

Ранее космонавт снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря, а также опубликовал фото «космического кулича».