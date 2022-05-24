Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор

По словам руководителя одного из местных агентств по недвижимости, сразу после переименования города Капшагай в Қонаев и информации о переносе сюда административного центра Алматинской области цены стремительно подскочили, передает Zakon.kz.

Как рассказала риелтор Алма Кадырбаева, смена имени и статуса города сначала повлекла за собой стремительный рост цен на квадратные метры — на 40%. Однако ажиотаж прошел, рынок жилья замер.

Начинается спад. Пока на 10%, но, думаю, это еще не финал. По нашим прогнозам, в ближайшие два-три месяца цены могут упасть еще на 10-15%. Риелтор Алма Кадырбаева

Специалист отразила ценовые скачки на примере. Так, однокомнатная квартира на вторичном рынке площадью 31 кв. м. стоила 8 млн тенге. С обретением статуса административного центра области цена на нее поднялась до 12 млн тенге, причем заветные квадраты люди приобретали охотно. Однако покупательский интерес иссяк так же быстро, как и вспыхнул: сегодня продавцы вынуждены снижать цены из-за падения спроса.

Прогнозируемое дальнейшее удешевление Алма Кадырбаева объясняет финансовыми возможностями местных жителей и грядущим строительством малоэтажных жилых комплексов (МЖК). Застройщики обещают, что цена за квадратный метр в них будет ниже рыночной.

Вместе с тем до сдачи готовых МЖК в эксплуатацию далеко, а крыши над головой необходимы уже сейчас, особенно на фоне переезда в Қонаев служащих областного акимата и их семей.

Где они все будут жить, если в городе не хватает даже съемного жилья? Вдобавок арендодатели, зная о дефиците, подняли стоимость аренды в три раза. Хотелось бы верить, что государство обратит на это внимание. Арендодатели должны регистрировать бизнес, поскольку тоже занимаются предпринимательством, их деятельность должна контролироваться. Алма Кадырбаева