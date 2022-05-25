Новый способ мошенничества появился в Казахстане

Лжесотрудник банка по телефону сообщает клиенту о «смене доверенного номера» и требует написать заявление, в котором нужно указать личные данные, передает Zakon.kz.

В редакцию обратился читатель. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из казахстанских банков. Он заявил, что был изменен доверенный номер телефона клиента (на него приходят SMS с кодами для подтверждения переводов, онлайн-платежей и заявок).

Представившийся сотрудником банка мужчина спросил у меня, менял ли я доверенный номер телефона, который указывал при оформлении карточки. Я ответил, что не менял. После спросил, были ли у меня конфликты с сотрудниками банка, и мог ли кто-то получить от меня эту информацию по доверенному номеру. Я ответил: «Нет». Он мне сказал, что нужно написать заявление в «Казахстанскую ассоциацию банков», представитель которой свяжется со мной через WhatsApp, – рассказал житель Алматы.

В «заявлении» алматинца попросили указать номер карты, доверенный номер телефона, проверочное слово и прочие личные данные. Он благоразумно не стал это делать и позвонил в банк.

В call-центре банка мне сообщили, что на моей карте не менялся доверенный номер телефона. По словам менеджера банка, для смены доверенного номера телефона заявка должна быть подана непосредственно мною. Первый раз это можно сделать онлайн через банковское приложение. При этом после смены доверенного номера телефона от банка приходит лишь SMS-уведомление. Второй раз эту процедуру можно будет сделать только через отделение банка, так как нужно подписывать договор. В call-центре мне рассказали, что это звонили мошенники, – рассказал алматинец.

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Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел РК перечислили популярные способы интернет-мошенничества:

получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям;

оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций;

хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан.

В МВД сообщили, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов и звонят с подменных номеров.

Также в Министерстве внутренних дел рассказали, как не стать жертвой мошенников.