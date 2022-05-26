Токаев и Жапаров прогулялись по резиденции «Ала-Арча» – видео
Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прогулялись по территории резиденции «Ала-Арча», передает Zakon.kz.
Видео прогулки двух лидеров опубликовали в официальном Telegram-канале Акорды.
Напомним, 26 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели встречу в узком формате, а также переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств.
Встреча Токаева и Жапарова: подписано 10 документов
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