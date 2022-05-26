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Токаев и Жапаров прогулялись по резиденции «Ала-Арча» – видео

Бишкек, Токаев, Жапаров, прогулка Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прогулялись по территории резиденции «Ала-Арча», передает Zakon.kz.

Видео прогулки двух лидеров опубликовали в официальном Telegram-канале Акорды.

Напомним, 26 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.

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