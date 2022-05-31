Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дело замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой поступило в суд

Атырауская область, замакима, Бакытгуль Хаменова, уголовное дело, суд Фото: Facebook/Бакытгуль Хаменова
В суд поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Об этом сообщили в Атырауском областном суде, передает Zakon.kz.
В производство суда №2 города Атырау 26 мая поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева, преданных суду по п. 2 ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взятки. – Прим. ред.), а также в отношении директора ТОО «Б» – по ч. 2 ст. 367 УК РК (дача взятки. – Прим. ред.).Пресс-служба Атырауского областного суда

Напомним, 11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тенге.

12 декабря Хаменову отправили под домашний арест. Суд учел, что она «одинокая женщина», воспитывает двоих детей, один из которых является инвалидом с детства, имеет на иждивении престарелую мать, ранее не судима, от органов не скрывалась.

23 декабря сообщалось, что Хаменову поместили в СИЗО. Как объяснили в Атырауском облсуде, она подозревается в тяжком коррупционном преступлении, именно поэтому ей следует находиться под арестом.

Новость по теме

В суде объяснили, почему Хаменову отправили в СИЗО

Бакытгуль Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.

Динара Халдарова
Атырауская область
0
Показать комментарии
Все
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления