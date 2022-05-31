Дело замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой поступило в суд

В суд поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Об этом сообщили в Атырауском областном суде, передает Zakon.kz.

В производство суда №2 города Атырау 26 мая поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева, преданных суду по п. 2 ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взятки. – Прим. ред.), а также в отношении директора ТОО «Б» – по ч. 2 ст. 367 УК РК (дача взятки. – Прим. ред.). Пресс-служба Атырауского областного суда

Напомним, 11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тенге.

12 декабря Хаменову отправили под домашний арест. Суд учел, что она «одинокая женщина», воспитывает двоих детей, один из которых является инвалидом с детства, имеет на иждивении престарелую мать, ранее не судима, от органов не скрывалась.

23 декабря сообщалось, что Хаменову поместили в СИЗО. Как объяснили в Атырауском облсуде, она подозревается в тяжком коррупционном преступлении, именно поэтому ей следует находиться под арестом.

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Бакытгуль Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.