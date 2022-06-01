Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Экипаж игрушек»: с Международным днем защиты детей поздравили из космоса

МКС, космонавты, Международный день детей, поздравление Фото: pixabay
Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев с борта Международной космической станции поздравил с Днем защиты детей, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram космонавт опубликовал фото «экипажа игрушек» на МКС.

Сегодня собрали все индикаторы невесомости и талисманы, чтобы вместе с «экипажем игрушек» поздравить всех детей планеты с Международным днем защиты детей! Пусть все дети мира растут здоровыми, счастливыми и окруженными заботой и вниманием! С праздником!

Олег Артемьев

Ранее российский космонавт Олег Артемьев снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря и Актау, а также опубликовал фото «космического кулича».

Новость по теме

«Похожи на медузу» – Мальдивские острова показали из космоса

Динара Халдарова
Интересное
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления