«Экипаж игрушек»: с Международным днем защиты детей поздравили из космоса

Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев с борта Международной космической станции поздравил с Днем защиты детей, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram космонавт опубликовал фото «экипажа игрушек» на МКС.

Сегодня собрали все индикаторы невесомости и талисманы, чтобы вместе с «экипажем игрушек» поздравить всех детей планеты с Международным днем защиты детей! Пусть все дети мира растут здоровыми, счастливыми и окруженными заботой и вниманием! С праздником! Олег Артемьев

Ранее российский космонавт Олег Артемьев снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря и Актау, а также опубликовал фото «космического кулича».