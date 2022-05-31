«Похожи на медузу» – Мальдивские острова показали из космоса

Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядят Мальдивские острова из космоса, передает Zakon.kz.

Видеоролик из серии фотографий космонавт опубликовал на своей странице в Instagram.

Продолжаем рубрику #ПоЗаявкам и на серии снимков – Мальдивы! Что следующее выложить? – написал Олег Артемьев под публикацией.

Фолловеры космонавта-испытателя оценили ролик.

«Красота!»

«А с высоты космоса Мальдивы похожи на медузу»

«Красиво очень, спасибо, Олег! Выложите, пожалуйста, фото острова Шпицберген, архипелага Земля Франца-Иосифа и Северного полюса. Спасибо!» – написали они.

В своем telegram-канале Олег Артемьев опубликовал серию снимков.

Ранее космонавт Олег Артемьев снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря и Актау, а также опубликовал фото «космического кулича».